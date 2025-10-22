Language
    इस सर्दी कश्मीर घाटी में बेहतर होगी बिजली आपूर्ति, केपीडीसीएल एमडी शाह बोले, 'फिलहाल आपूर्ति में कोई बदलाव नहीं'

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    कश्मीर घाटी में इस सर्दी बिजली आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। केपीडीसीएल के एमडी शाह ने कहा कि फिलहाल आपूर्ति कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 15 नवंबर के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता बिजली उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है। 

    विभाग घाटी में बिजली कटौती कम करने के लिए प्रयासरत है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (केपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक ने कहा कि घाटी में मौजूदा बिजली आपूर्ति कार्यक्रम में बदलाव की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

    शीतकालीन बिजली आपूर्ति कार्यक्रम के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, एमडी महमूद अहमद शाह ने कहा, अभी तक, हमने बिजली आपूर्ति कार्यक्रम में बदलाव के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

    हम 15 नवंबर के बाद स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे।यह पूछे जाने पर कि क्या इस सर्दी में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, शाह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा, हाँ, इस सर्दी में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी।

    बिजली का उपयोग कैसे करें यह उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर

    एमडी ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग उपभोक्ताओं को अपने बिजली उपयोग पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद करती है। उन्होंने बताया, 'स्मार्ट मीटर के साथ, यह उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करता है कि वह बिजली का उपयोग कैसे करे और अपने उपकरणों का प्रबंधन कैसे करे।

    हालांकि, शाह ने लोगों से बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमें बिजली के उपयोग को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए, खासकर सर्दियों के महीनों में जब मांग अपने चरम पर होती है।

    इस सर्दी विश्वसनीय बिजली आपूर्ति होने की उम्मीद

    इस महीने की शुरुआत में, केपीडीसीएल प्रमुख ने कहा था कि कश्मीर घाटी में इस सर्दी में पिछले साल की तुलना में अधिक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति होने की उम्मीद है, उन्होंने बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार और बेहतर तैयारियों का हवाला दिया।

    शाह ने कहा, हम इस सर्दी में पिछली सर्दियों की तुलना में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। कस्बों और शहरों दोनों में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काफी काम किया गया है। इसमें केबल सिस्टम का उन्नयन और स्मार्ट मीटर लगाना शामिल है।

    बिजली कटौती कम करने, वितरण दक्षता में सुधार के प्रयास जारी

    शाह ने कहा कि विभाग इस साल बढ़ती सर्दियों की मांग को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में है। उन्होंने दोहराया कि घाटी में बिजली कटौती को कम करने और वितरण दक्षता में सुधार के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा ,हम अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

    बता देते हैं कि घाटी में सर्दियों के मौसम में तापमान में गिरावट के साथ, बिजली आपूर्ति सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली सार्वजनिक चिंताओं में से एक बनी हुई है। मांग और आपूर्ति की स्थिति ही यह तय करेगी कि मौजूदा समय-सारिणी जारी रहेगी या इसमें बदलाव किया जाएगा।