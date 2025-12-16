'पावर आपको हम मुसलमानों को बेइज्जत करने का हक नहीं देती, आप इसे दोहराते हैं तो...', इल्तिजा की CM नीतिश को चेतावनी 

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाने के काम को “शर्मनाक” बताया और कहा कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो उन्हें तमीज और इज्जत के साथ पद छोड़ देना चाहिए।

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को ऐसी घटना दोबारा न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “मैं मुख्यमंत्री नीतीश की इज्ज़त करती हूं क्योंकि वह बड़े हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूं। लेकिन अगर आप अगली बार ऐसा करते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी मुस्लिम महिला का बुर्का खींचना और उसका मज़ाक उड़ाना आपका हक़ नहीं बनता। पावर आपको हम मुसलमानों को बेइज्जत करने का हक नहीं देती; आप प्लीज़ यह याद रखें। अगर आप इसे दोहराते हैं, तो हमें सब कुछ ठीक करना होगा।

मुफ्ती ने यह बात श्रीनगर में पत्रकारों से कही। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हम नीतीश जी की इज्ज़त करते हैं क्योंकि वह बूढ़े हैं। आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि एक तरफ आप उसे डिग्री देते हैं और दूसरी तरफ आप उसका नकाब नीचे कर देते हैं।” इल्तिजा ने कहा कि कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो एक ऐसा राज्य है जहां बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं।

मुख्यमंत्री को नकाब नीचे करने का कोई हक नहीं “क्या आपको नहीं पता कि एक मुस्लिम महिला जो अपना नकाब डालती है, उसके लिए इसका क्या मतलब होता है। सिर्फ इसलिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको उसका नकाब नीचे करने का कोई हक नहीं है।”

“आप देखिए कि नीतीश जी के साथ वहां मौजूद लोग कैसे हंस रहे थे; उन्हें यह मज़ाक लगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री, जो भाजपा के नेता हैं, हंस रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर हमने किसी महिला का घूंघट (शादी के बाद हिंदू महिला द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक घूंघट) खींचा होता, तो आपको कैसा लगता?”

तमीज़ और इज्ज़त के साथ पद छोड़ दें PDP नेता ने कहा कि नीतीश कुमार एक सीनियर सिटिजन हैं और अगर उनकी सेहत “ठीक नहीं है, तो प्लीज़ तमीज़ और इज्ज़त के साथ पद छोड़ दें।” उन्होंने कहा, “मैं बिहार सरकार से अपील करूंगी कि नया मुख्यमंत्री बनाया जाए क्योंकि उनके CM अब बूढ़े और बूढ़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से वह ठीक से फर्क नहीं कर पाते।