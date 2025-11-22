श्रीनगर के अवंतीपरा में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
श्रीनगर के अवंतीपोरा में पुलिस ने एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुहम्मद शफी राठेर के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में, पुलिस ने अवैध रूप से जमा किए गए लगभग 950 लीटर डीज़ल और 800 लीटर केरोसिन को जब्त किया। पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। अवंतीपोरा में पुलिस ने शनिवार को एक विशेष सूचना पर की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से स्टोर किए गए पेट्रोलियम पदार्थ ज़ब्त किए। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी मलंगपोरा के रहने वाले मुहम्मद शफी राठेर के घर पर की गई।
तलाशी के दौरान, पुलिस टीम को लगभग 950 लीटर डीज़ल और 800 लीटर केरोसिन मिला, जिसे उस जगह पर गैर-कानूनी तरीके से स्टोर किया गया था। पुलिस के अुनसार सामान मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया और इस संबंध में एफआईआर संख्या 256-2025 के तहत पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा में मामला दर्ज किया गया।
