श्रीनगर के अवंतीपरा में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त, जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

श्रीनगर के अवंतीपोरा में पुलिस ने एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुहम्मद शफी राठेर के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में, पुलिस ने अवैध रूप से जमा किए गए लगभग 950 लीटर डीज़ल और 800 लीटर केरोसिन को जब्त किया। पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।