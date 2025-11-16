'मुझे समझ नहीं आ रहा...', जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने की नौगाम विस्फोट की जांच की मांग
जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर दुख जताया है, जिसमें नौ लोगों की जान गई। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। चौधरी ने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ताकि यह पता चल सके कि यह कैसे हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति की प्रार्थना भी की।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात को हुए विस्फोट पर दुख जताते हुए कहा कि यह एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं।
यह अत्यंत दुर्भाग्यूपर्ण हादसा है जिसमें नौ लोगों की मौत हुई है । हमारे जवान बलिदानी हुए हैं। हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जम्मू-कश्मीर में शांति आए।
हमें ऐसी घटनाएं अब और न देखनी पड़ें। उन्होंने कहा कि जिस हालात में यह घटना हुई है, उसे देखते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक भी है।
