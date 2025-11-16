'मुझे समझ नहीं आ रहा...', जम्मू-कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने की नौगाम विस्फोट की जांच की मांग

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर दुख जताया है, जिसमें नौ लोगों की जान गई। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। चौधरी ने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है ताकि यह पता चल सके कि यह कैसे हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति की प्रार्थना भी की।

नौगाम हादसे की जांच हो: सुरिंदर चौधरी