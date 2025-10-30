कुपवाड़ा और बडगाम में भीषण सड़क हादसा, दो व्यक्ति की दर्दनाक मौत 

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बडगाम जिले के 55 साल के एक आदमी की चदूरा के नागम इलाके में एक अज्ञात गाड़ी से टक्कर लगने के बाद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना में घायल उस व्यक्ति को पहले एसडीएच नागम ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्नत इलाज के लिए उसे एसएमएचएस श्रीनगर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

मृतक की पहचान नज़ीर अहमद भट (55) के रूप में हुई है निवासी चारी शरीफ़, बडगाम के रूप में हुई है। इधर इस बीच पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उधर, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के कुनन पोशपोरा इलाके में एक सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घटना वीरवार तड़के उक्त इलाके में उस समय घटी जब वहां एक टिपर जेके04-7965) की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई।