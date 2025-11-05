Photos: हिमाचल में पर्यटकों की मौज, कुल्लू और अटल टनल के पास स्नोफॉल से बदला मौसम

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। इस बीच कई स्थानों पर तापमान नीचे खिसक गया है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ा रहा है।

बुधवार को जनजातीय ज़िले लाहौल और स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और पहाड़ी दर्रों के ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और आसपास की घाटियों में ठंड बढ़ गई। बर्फबारी के वीडियो और फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।

मौसम बदलने से आसपास की घाटियों में मौसम सर्द हो गया है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौल घाटी, रोहतांग दर्रा और अन्य ऊंचाई वाले इलाके बेदाग सफेद बर्फ की एक पतली परत से लिपटे हुए हैं, जो एक मनमोहक नजारा पेश कर रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में लोग कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं और पारा हिमांक बिंदु से दो से सात डिग्री नीचे रहा, जबकि मध्य और निचले पहाड़ों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हुई।