    Photos: हिमाचल में पर्यटकों की मौज, कुल्लू और अटल टनल के पास स्नोफॉल से बदला मौसम

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर है। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू में बर्फ गिरी, जिससे तापमान घट गया। लाहौल घाटी और रोहतांग दर्रा बर्फ से ढके हैं। जनजातीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड है, तापमान हिमांक बिंदु से नीचे है। मौसम विभाग ने ताबो, कुकुमसेरी और केलांग में न्यूनतम तापमान दर्ज किया।

    हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी (समाचार एजेंसी पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को ताजा बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। इस बीच कई स्थानों पर तापमान नीचे खिसक गया है। यही कारण है कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ा रहा है।

    बुधवार को जनजातीय ज़िले लाहौल और स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और पहाड़ी दर्रों के ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और आसपास की घाटियों में ठंड बढ़ गई। बर्फबारी के वीडियो और फोटो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।

    मौसम बदलने से आसपास की घाटियों में मौसम सर्द हो गया है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौल घाटी, रोहतांग दर्रा और अन्य ऊंचाई वाले इलाके बेदाग सफेद बर्फ की एक पतली परत से लिपटे हुए हैं, जो एक मनमोहक नजारा पेश कर रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में लोग कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं और पारा हिमांक बिंदु से दो से सात डिग्री नीचे रहा, जबकि मध्य और निचले पहाड़ों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हुई।

    मौसम विभाग ने कहा कि ताबो में न्यूनतम तापमान शून्य से 2.2 डिग्री नीचे, कुकुमसेरी में शून्य से 1.8 डिग्री नीचे और केलांग में शून्य से 0.4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।

    मनाली के पर्यटन स्थल अटल टनल रोहतांग के साउथ व नॉर्थ पोर्टल सहित कोकसर, सिस्सू, गुफा होटल में बर्फबारी हो रही है। मनाली से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ही पर्यटक बर्फ के दीदार कर रहे हैं। रोहतांग, शिंकुला व बारालाचा दर्रे में आधा फीट हिमपात हुआ है, जबकि कुंजम व चंद्रताल झील भी बर्फ से ढक गई है। लाहुल स्पीति सहित कुल्लू व मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं।