    PHOTO: बर्फबारी से 'जन्नत' बना कश्मीर, सोनमर्ग में खूब लुत्फ उठा रहे पर्यटक; दिल छू लेंगी ये तस्वीरें

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर में 'चिल्ला-ए-कलां' की शुरुआत होते हुए बर्फबारी का दौर शुरू चुका है। गुलमर्ग और सोनमर्ग बर्फ की सफेद चादरों में लिपट गए हैं। इस नजारे का ...और पढ़ें

    Hero Image

    बर्फबारी से गुलजार हुआ कश्मीर

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में 'चिल्ला-ए-कलां' की शुरुआत होते हुए मौसम सुहावना हो गया है। इसके चलते गुलमर्ग और सोनमर्ग बर्फ की सफेद चादरों में लिपट चुके हैं। इस नजारे का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक यह क्षेत्र एक प्रमुख आकर्षण रहने वाला है। हालांकि, मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। गुलमर्ग और सोनमर्ग से आई कुछ तस्वीरें वहां के रोमांच को बयां कर रही हैं।

    WhatsApp Image 2025-12-22 at 5.50.08 PM

    बर्फबारी ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार (फोटो- पत्रकार साहिल मीर, दैनिक जागरण)

    बारिश और बर्फ गिरने से पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। इसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण राजमार्गों पर यातायात रोक दिया गया है। श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और पुंछ से कश्मीर को जोड़ने वाले मुगल रोड को बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है।

    WhatsApp Image 2025-12-22 at 5.50.09 PM

    बर्फबारी के लुत्फ उठाने गुलमर्ग और सोनमर्ग पहुंच रहे सैलानी (फोटो- पत्रकार साहिल मीर, दैनिक जागरण)

    मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और बढोत्तरी हो सकती है। तापमान में लगातार चार दिनों तक 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है।

    WhatsApp Image 2025-12-22 at 5.50.09 PM (1)

    बर्फ में मस्ती करते पर्यटक (फोटो- पत्रकार साहिल मीर, दैनिक जागरण)

    बर्फबारी के कारण हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। रविवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 15 उड़ानों का संचालन रद्द करना पड़ा। वहीं, दिल्ली से जम्मू आने वाली नौ उड़ानें भी कैंसिल हो गईं।

    WhatsApp Image 2025-12-22 at 5.50.10 PM

    बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार (फोटो- पत्रकार साहिल मीर, दैनिक जागरण)

    श्रीनगर में अधिकतम तापमान 6.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम में अधिकतम तापमान 5.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान माइनस 1.5 डिग्री दर्ज किया गया। जम्मू में अधिकतम तापमान 17.0 और न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा।