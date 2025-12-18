गुलमर्ग में बारिश और बर्फबारी की आशंका, टंगमर्ग-गुलमर्ग सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बारिश और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए गुलमर्ग अधिकारियों ने टंगमर्ग-गुलमर्ग सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुलमर्ग के उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी एक सलाह के अनुसार, भारी वाहनों और बिना एंटी-स्किड चेन वाले सभी वाहनों को अगले आदेश तक इस मार्ग पर चलने से रोक दिया गया है।



एसडीएम कार्यालय ने बताया कि यह कदम जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि आने वाले मौसम के कारण सड़क फिसलन भरी और खतरनाक हो सकती है। बारिश या बर्फबारी शुरू होते ही ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे और मौसम की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकतानुसार जारी रहेंगे।