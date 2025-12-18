Language
    गुलमर्ग में बारिश और बर्फबारी की आशंका, टंगमर्ग-गुलमर्ग सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम बदलने की आशंका है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद टंगमर्ग-गुलमर्ग सड़क पर वाहनों की ...और पढ़ें

    कश्मीर प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बारिश और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए गुलमर्ग अधिकारियों ने टंगमर्ग-गुलमर्ग सड़क पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुलमर्ग के उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी एक सलाह के अनुसार, भारी वाहनों और बिना एंटी-स्किड चेन वाले सभी वाहनों को अगले आदेश तक इस मार्ग पर चलने से रोक दिया गया है।

    एसडीएम कार्यालय ने बताया कि यह कदम जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि आने वाले मौसम के कारण सड़क फिसलन भरी और खतरनाक हो सकती है। बारिश या बर्फबारी शुरू होते ही ये प्रतिबंध लागू हो जाएंगे और मौसम की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकतानुसार जारी रहेंगे।

    चालकों और वाहन मालिकों से आग्रह किया गया है कि वे दुर्घटनाओं और यात्रा में व्यवधान से बचने के लिए सलाह का सख्ती से पालन करें। आदेश में चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    तंगमर्ग के तहसीलदार और तंगमर्ग एवं गुलमर्ग के थाना अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे सलाह का अक्षरशः और भावपूर्ण ढंग से पालन सुनिश्चित करें।