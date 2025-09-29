Language
    J&K News: पुंछ के सुरनकोट इलाके में ग्रेनेड ब्लास्ट, सेना का जवान बलिदान

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:15 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक दुखद घटना घटी। ग्रेनेड फटने से सेना के एक जवान ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दर्शाती है। सेना का जवान इस विस्फोट में बलिदान हो गए। सेना के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

    J&K News: पुंछ के सुरनकोट इलाके में ग्रेनेड ब्लास्ट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बड़ी घटना सामने आई है। पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में ग्रेनेड फट गया, जिसमें सेना का एक जवान बलिदान हो गया।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

