J&K News: पुंछ के सुरनकोट इलाके में ग्रेनेड ब्लास्ट, सेना का जवान बलिदान
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक दुखद घटना घटी। ग्रेनेड फटने से सेना के एक जवान ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दर्शाती है। सेना का जवान इस विस्फोट में बलिदान हो गए। सेना के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बड़ी घटना सामने आई है। पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में ग्रेनेड फट गया, जिसमें सेना का एक जवान बलिदान हो गया।
