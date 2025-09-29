जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बड़ी घटना सामने आई है। पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में ग्रेनेड फट गया, जिसमें सेना का एक जवान बलिदान हो गया।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।