फ्रीज की गई ReT टीचरों की पोस्टों को डी-फ्रीज करने पर विचार कर रही है सरकार, DSEK डायरेक्टर वानी ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर (DSEK) नसीर अहमद वानी ने बुधवार को कहा कि सरकार उन आरईटी (रहबर-ए-तालीम) टीचरों के परिवर्तन के उपायों पर सक्रियता से विचार कर रही है जिनकी पोस्ट फ्रीज कर दी गई थीं।

आरईटी टीचर ट्रांज़िशन के बारे में वानी ने कहा, "सरकार सोच रही है कि डी-फ्रीजिंग के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।" "हमारा फीडबैक सरकार को जाएगा। सरकार के आदेश का पालन किया जाएंगा।" फीस रेगुलेशन और एनसीईआरटी बुक्स पर, डायरेक्टर नसीर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल लेवल पर डिपार्टमेंट की टीमें एक्टिवली शिकायतों को एड्रेस कर रही हैं। डायरेक्टर ने कहा, "हमारे ऑर्डर क्लियर हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।"

"अगर हमारी जानकारी में ऐसा कोई वायलेशन है तो हम अपना काम करेंगे। यह फीस फिक्सेशन कमेटी के दायरे में है। उन्होंने इस बारे में ऑर्डर जारी किए हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है, तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं।"