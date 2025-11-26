Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फ्रीज की गई ReT टीचरों की पोस्टों को डी-फ्रीज करने पर विचार कर रही है सरकार, DSEK डायरेक्टर वानी ने किया खुलासा

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर सरकार फ्रीज किए गए ReT शिक्षकों के पदों को डी-फ्रीज करने पर विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर, तस्सदुक हुसैन वानी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है। इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वानी ने बताया कि जल्द ही इस पर फैसला होने की उम्मीद है, जिससे ReT शिक्षकों को राहत मिलेगी।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर (DSEK) नसीर अहमद वानी ने बुधवार को कहा कि सरकार उन आरईटी (रहबर-ए-तालीम) टीचरों के परिवर्तन के उपायों पर सक्रियता से विचार कर रही है जिनकी पोस्ट फ्रीज कर दी गई थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरईटी टीचर ट्रांज़िशन के बारे में वानी ने कहा, "सरकार सोच रही है कि डी-फ्रीजिंग के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए।" "हमारा फीडबैक सरकार को जाएगा। सरकार के आदेश का पालन किया जाएंगा।"

    फीस रेगुलेशन और एनसीईआरटी बुक्स पर, डायरेक्टर नसीर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल लेवल पर डिपार्टमेंट की टीमें एक्टिवली शिकायतों को एड्रेस कर रही हैं। डायरेक्टर ने कहा, "हमारे ऑर्डर क्लियर हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।"

    "अगर हमारी जानकारी में ऐसा कोई वायलेशन है तो हम अपना काम करेंगे। यह फीस फिक्सेशन कमेटी के दायरे में है। उन्होंने इस बारे में ऑर्डर जारी किए हैं। अगर किसी को कोई परेशानी है, तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं।" 

    एनसीईआरटी बुक्स के बारे में उन्होंने कहा कि जिला स्तर और सेंट्रल स्तर पर भी टीमें बनाई गई हैं और एनसीईआरटी की किताबें हर जगह पढ़ाई जा रही हैं। 

    “जहां भी हमें शिकायतें मिल रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जिम्मेदार लोगों को जवाब देना होगा।” 

    डायरेक्टर एक लोकल स्कूल में संविधान दिवस समारोह के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके की अहमियत बताई और कहा कि छात्रों और स्कूल स्टाफ ने प्रस्तावना पढ़ने और दूसरी एक्टिविटीज़ में “बहुत जोश” से हिस्सा लिया था।