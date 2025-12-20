GMC Handwara का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर प्रशासन का एक्शन; डॉक्टर सस्पेंड, पांच मेंबर कमेटी करेगी जांच

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के एसोसिएटेड अस्पताल के एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो में एक मरीज़ अस्पताल कैंपस के बाहर एक ट्रॉली पर लावारिस पड़ा हुआ दिख रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किए गए इस फुटेज के बाद लोगों की बढ़ती चिंता के बीच प्रशासन द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर, जिनके पास अस्पताल सिक्योरिटी इंचार्ज का एडिशनल चार्ज भी था, को प्रशासन के आदेश पर रैपिड जांच के नतीजे आने तक सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि वायरल क्लिप ने अस्पताल में मरीज़ों को संभालने और इंटरनल मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं।