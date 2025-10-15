कश्मीर में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, मां-बेटा झुलसे, अस्पताल में चल रहा इलाज
कश्मीर में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में एक मां और उसका बेटा बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
डिजिटल, जागरण, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के गगरेन गांव में बुधवार को एक घर के किचन में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसमें मां और उसका बेटा झुलस गए।
अधिकारियों ने बताया कि घायलों की पहचान सुहैल अहमद तेली पुत्र अब्दुल हामिद तेली और उसकी मां फातिमा बेगम के रूप में हुई है। दोनों शोपियां के गगरेन के रहने वाले हैं। एलपीजी सिलेंडर से लीकेज के कारण घर के अंदर अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों झुलस गए।
परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग इस घटना के तुरंत बाद ही मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की देखरेख में दोनों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है हालांकि वे आंशिक रूप से जले हैं।
अधिकारियों ने घरवालों से कहा है कि वे अपने एलपीजी सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर में लीक की संभावना के लिए रेगुलर जांच करें और ऐसे हादसों से बचने के लिए घर के अंदर गैस स्टोव का इस्तेमाल करते समय सही वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है।
