कश्मीर के लिए बड़ी सौगात, गणेश इंफ्रावर्ल्ड के 105 करोड़ रुपये के वॉटर प्रोजेक्ट्स से बदल जाएगा क्षेत्र का भविष्य

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। गणेश इंफ्रावर्ल्ड, एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, दिसंबर 2025 से कश्मीर में दो महत्वपूर्ण वॉटर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 105.77 करोड़ रुपये है और यह केंद्र शासित प्रदेश में वॉटर मैनेजमेंट और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की सरकार की बड़ी कोशिशों का हिस्सा हैं।

ये प्रोजेक्ट्स खासकर श्रीनगर-बडगाम क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जहां तेजी से शहरी विस्तार और स्थानीय वॉटर बॉडीज़ में प्रदूषण का लेवल बढ़ा है। अग्रवाल ने एक बातचीत में कहा, "हम कुछ अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, जो अब से कभी भी मिलने की उम्मीद है। इस साल दिसंबर से दो वॉटर और सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने की उम्मीद है।"

उन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर में दूध-गंगा नाले के किनारे मॉडर्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा सर्वे, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसमें पांच साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी शामिल है। यह जम्मू-कश्मीर की एक मुख्य सहायक नदी की इकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक करने और गंदे पानी के मैनेजमेंट से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही नागरिक चुनौतियों को हल करने में एक ज़रूरी कदम होगा।

प्रोजेक्ट्स का विवरण इन दो प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं : बागी-मेहताब से अलोची बाग तक ट्रीटमेंट सुविधा: इस प्रोजेक्ट की कीमत 44.07 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाना है। चडूरा और बागी-मेहताब के बीच ट्रीटमेंट सुविधा: इस प्रोजेक्ट की कीमत 61.70 करोड़ रुपये है और यह जम्मू-कश्मीर की एक मुख्य सहायक नदी की इकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक करने में मदद करेगा। प्रोजेक्ट की चुनौतियां और समाधान गणेश इंफ्रावर्ल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर विभोर अग्रवाल ने कहा कि यह इलाका लॉजिस्टिक और क्लाइमेट से जुड़ी चुनौतियां पेश करता है, लेकिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से सबसे सेंसिटिव और ज़रूरी इलाकों में से एक है। कंपनी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए काम कर रही है।