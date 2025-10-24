Language
    बीडीओ के रिक्त पद से गांदरबल के निवासियों को हो रही परेशानी, बोले- 'तबादले के बाद विकास कार्य हो रहे प्रभावित'

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    गांदरबल में बीडीओ का पद खाली होने से निवासियों को परेशानी हो रही है। बीडीओ के तबादले के बाद विकास कार्य बाधित हैं, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने और बीडीओ की नियुक्ति करने का आग्रह किया है ताकि विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

    गुंड ब्लाक के निवासियों ने सरकार से की नए बीडीओ की नियुक्ति की मांग की

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के गुंड ब्लाक के निवासियों को बढ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ब्लाक विकास कार्यालय (बीडीओ) बिना किसी अधिकारी के है, जिससे सरकारी काम अधर में लटके हुए हैं।

    सूत्रों ने बताया कि पिछले बीडीओ का लगभग दो हफ़्ते पहले तबादला कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीडीओ की अनुपस्थिति से भारी असुविधा हो रही है, क्योंकि कार्यालय में लंबित फाइलें और स्वीकृतियां ढेर हो गई हैं।

    इलाके के निवासी मलिक खुरशीद ने कहा, सरकार ने हाल ही में बीडीओ का तबादला कर दिया है, लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है या नहीं। कार्यालय में कई फाइलों के लिए बीडीओ की मंजूरी की आवश्यकता होती है, और इस देरी का सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है।

    हम अधिकारियों से तुरंत एक नए बीडीओ की तैनाती करने का आग्रह करते हैं ताकि सार्वजनिक सेवाएं बाधित न हों।निवासियों ने सरकार से नए बीडीओ की नियुक्ति में तेजी लाने की अपील की है, और इस बात पर जोर दिया है कि लंबे समय से रिक्त पदों के कारण नियमित विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में देरी हो रही है।