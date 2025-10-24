बीडीओ के रिक्त पद से गांदरबल के निवासियों को हो रही परेशानी, बोले- 'तबादले के बाद विकास कार्य हो रहे प्रभावित'

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के गांदरबल ज़िले के गुंड ब्लाक के निवासियों को बढ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ब्लाक विकास कार्यालय (बीडीओ) बिना किसी अधिकारी के है, जिससे सरकारी काम अधर में लटके हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले बीडीओ का लगभग दो हफ़्ते पहले तबादला कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीडीओ की अनुपस्थिति से भारी असुविधा हो रही है, क्योंकि कार्यालय में लंबित फाइलें और स्वीकृतियां ढेर हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इलाके के निवासी मलिक खुरशीद ने कहा, सरकार ने हाल ही में बीडीओ का तबादला कर दिया है, लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है या नहीं। कार्यालय में कई फाइलों के लिए बीडीओ की मंजूरी की आवश्यकता होती है, और इस देरी का सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है।