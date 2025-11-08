Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर: गांदरबल पुलिस का नशीली दवाओं पर प्रहार, जब्त दवाइयां नष्ट

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    गांदरबल जिला पुलिस ने जिला स्तरीय ड्रग निपटान समिति की निगरानी में जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। एसएसपी के निर्देशों पर, न्यायालय की अनुमति के बाद यह कार्रवाई की गई। नष्ट किए गए पदार्थ 23 एनडीपीएस मामलों से संबंधित थे। वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में यह प्रक्रिया संपन्न हुई। पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो

    रजिया नूर, श्रीनगर। जिला पुलिस गांदरबल ने जिला स्तरीय ड्रग निपटान समिति की देखरेख में जब्त किए गए प्रतिबंधित और नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। जिले के (एसएसपी के निर्देशों के तहत, समिति ने सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर, कश्मीर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, आईजीसी लस्सीपोरा में नशीले पदार्थों का निपटान किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों के अनुसार, नष्ट किए गए पदार्थों को जिले में दर्ज 23 एनडीपीएस मामलों के संबंध में जब्त किया गया था। यह प्रक्रिया वरिष्ठ जिला अधिकारियों की देखरेख और एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संपन्न हुई।

    पुलिस ने कहा कि यह पहल समाज से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, गंदरबल ज़िला पुलिस नशीली दवाओं के खतरे से निपटने और नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपने निरंतर प्रयास जारी रखेगी।