जम्मू-कश्मीर: गांदरबल पुलिस का नशीली दवाओं पर प्रहार, जब्त दवाइयां नष्ट

रजिया नूर, श्रीनगर। जिला पुलिस गांदरबल ने जिला स्तरीय ड्रग निपटान समिति की देखरेख में जब्त किए गए प्रतिबंधित और नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। जिले के (एसएसपी के निर्देशों के तहत, समिति ने सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर, कश्मीर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, आईजीसी लस्सीपोरा में नशीले पदार्थों का निपटान किया।

अधिकारियों के अनुसार, नष्ट किए गए पदार्थों को जिले में दर्ज 23 एनडीपीएस मामलों के संबंध में जब्त किया गया था। यह प्रक्रिया वरिष्ठ जिला अधिकारियों की देखरेख और एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संपन्न हुई।

पुलिस ने कहा कि यह पहल समाज से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, गंदरबल ज़िला पुलिस नशीली दवाओं के खतरे से निपटने और नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपने निरंतर प्रयास जारी रखेगी।