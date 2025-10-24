Language
    गांदरबल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पर्यटन स्थल सोनमर्ग में इमिग्रेशन एक्ट के उल्लंघन पर तीन होटलों के खिलाफ केस दर्ज

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    गांदरबल पुलिस ने सोनमर्ग में इमिग्रेशन एक्ट के उल्लंघन के आरोप में तीन होटलों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने होटलों की जांच की, जिसमें उल्लंघन पाया गया। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों होटलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

    कश्मीर पुलिस ने इमिग्रेशन कानूनों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। गांदरबल पुलिस ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सोनमर्ग इलाके के तीन होटलों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं।

    एसएसपी गंदेरबल खलील अहमद पोसवाल की देखरेख में की गई जांच में पता चला कि होटल माउंट व्यू, होटल इंपीरियल रिजॉर्ट और होटल विलेज वॉक, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 17 के तहत जरूरी जानकारी फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRO)को दिए बिना विदेशी टूरिस्ट को ठहरा रहे थे।

    होटल मालिकों पर कानूनी कार्रवाई

    इन नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए सोनमर्ग पुलिस स्टेशन ने होटल मालिकों के खिलाफ कानूनी जिम्मेदारियों का पालन न करने के लिए एक्ट के सेक्शन 8/23(b)के तहत तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। इसी के साथ उन्होंने दूसरे होटल मालिकों को भी चेतावनी दी कि वह नियमों का सख्ती से पालन करें। उनकी यह लापरवाही परेशानी का सबब बन सकती है। 

    कश्मीर पुलिस की चेतावनी

    पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जिला पुलिस विदेशी नागरिकों को ठहराने वाली जगहों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि इमिग्रेशन कानूनों का पूरी तरह पालन हो सके। प्रवक्ता ने चेतावनी दी, "होटल और गेस्टहाउस मालिकों को गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए और कानूनी नतीजों से बचने के लिए गेस्ट की जानकारी समय पर एफआरओ को देनी चाहिए।"

    गांदरबल पुलिस ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, खासकर सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कानूनों को पूरी तरह से लागू करने, पारदर्शिता बनाए रखने और जवाबदेही को सुनिश्चित बनाने का दावा किया।