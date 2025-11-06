Language
    घाटी में ताजा बर्फबारी ने मोह लिया पर्यटकों का दिल, अद्भुत नजारा देखने पहुंच रहे लोग; होटल व्यापारियों के खिले चेहरे

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    श्रीनगर के सोनमर्ग में बर्फबारी से पर्यटन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बर्फ से ढके मैदानों को देखने पर्यटक उमड़ रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायी खुश हैं। पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी ने यात्रा को जादुई बना दिया है। पहलगाम की घटना के बाद यह बर्फबारी यात्रियों का विश्वास बहाल करने में मदद कर रही है।

    घाटी में ताजा बर्फबारी ने मोह लिया पर्यटकों का दिल। फोटो जागऱण

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी के प्रसिद्ध पर्यटनस्थलों में से एक सोनमर्ग में बर्फबारी से इसके घास के मैदान और ऊपरी इलाके सफेद चादर में ढक गए, जिससे घाटी में सर्दियों में पर्यटन के अच्छे मौसम की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। बर्फ से ढके इस पर्यटन स्थल का अद्भुत नजारा करने के लिए जहां धीरे-धीरे पर्यटकों का जमावड़ा वहां लगना शुरू हो गया है, वहीं उनकी आमद से स्थानीय पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं।

    उनका कहना है कि शुरुआती बर्फबारी पर्यटन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जिसने हाल के महीनों में मंदी का दौर देखा था। स्थानीय व्यवसायी नजीर अहद ने बताया, यह नवंबर की पहली बर्फबारी है और हम बहुत उत्साहित हैं। यह पर्यटन के लिए एक बहुत ज़रूरी बढ़ावा है। हमें उम्मीद है कि यह शुरुआती बर्फबारी पर्यटकों को यहां खीछ लाएगी।

    "गांदरबल के एक ट्रैवल आपरेटर शौकत अली ने बताया बर्फबारी शुरू होने के बाद से, हमें सोनमर्ग घूमने के इच्छुक पर्यटकों के फ़ोन आ रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर बर्फ़ की तस्वीरें देखी हैं और अब वे यहां आकर स्वयं इसका अनुभव करना चाहते हैं।

    पर्यटन पर निर्भर स्थानीय लोगों ने भी खुशी जताई। टट्टू मालिक मोहम्मद रफीक चीची ने कहा, बर्फ हमारे लिए रोज़गार का मतलब है। पर्यटक यहां बर्फ़ देखने आते हैं और हमारी आजीविका बेहतर होती है। हमें उम्मीद है कि इस बार खूब बर्फबारी होगी और टूरिस्टों का रश भी बढ़ेगा।

    बाज़ार के पास चाय की दुकान चलाने वाले नसीर अहमद ने बताया, पर्यटकों को सर्दियों में केहवा बहुत पसंद आता है। धीमी गर्मी के बाद यह बर्फबारी नई उम्मीद जगाती है।"बर्फबारी ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब पर्यटन क्षेत्र के लोग इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुई घटना के बाद यात्रियों का विश्वास बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। इस घटना ने पर्यटकों के बीच चिंताएं पैदा कर दी थीं और यात्रा की भावना को प्रभावित किया था।

    एक स्थानीय होटल व्यवसायी ने कहा, यह ताज़ा बर्फबारी प्रकृति का यह संदेश देने का तरीका है कि कश्मीर फिर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सोनमर्ग में मौज-मस्ती कर रहे पर्यटकों ने बर्फबारी देखकर खुशी जताई। आंध्रा प्रदेश से आए एक पर्यटक अंकित ने कहा, "हम यहां एक शांतिपूर्ण छुट्टी मनाने आए थे और बर्फबारी ने इसे जादुई बना दिया। अंकित ने कहा, कश्मीर की सुंदरता बेजोड़ है।

    हम यहां बर्फ का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली की एक अन्य पर्यटक सोहा ने कहा, पहलगाम से आई खबरों के कारण हम थोड़े चिंतित थे, लेकिन यहां का अनुभव सुरक्षित और सुंदर रहा। बर्फबारी ने हमारी यात्रा को अविस्मरणीय बना दिया है।

    पर्यटन जगत के दिग्गजों का मानना है कि समय पर हुई बर्फबारी आने वाले हफ़्तों में और ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करेगी। सोनमर्ग के एक दुकानदार सरवर तांतरे ने कहा, जब बर्फ़ जल्दी गिरती है, तो यहां ज़िंदगी फिर से लौट आती है। होटलों से लेकर टट्टूवालों और चाय की दुकानों तक, सभी को फ़ायदा होता है।

    इस बार भी बर्फ जलदी हुई है। उम्मीद है कि इस बार भी यहां खूब पर्यटक आएंगे। वहीं गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी से पर्यटकों में काफी उत्साह है। कोंगडूरी,सनशाइन पीक व अफरवट चोटी के दामन में पर्यटकों को बर्फबारी का नजारा व मौज मस्ती करते देखा गया।

    सनद रहे कि गत दिनों घाटी के ऊपरी इलाकों जिनमें सोनमर्ग व गुलमर्ग भी शामिल है,में ताजा बर्फबारी हुई। हालांकि बर्फबारी का सिलसिला थम गया और अब मौसम फिर से शुष्क है लेकिन बर्फ से लदे पहाड़ और पर्यटन स्थल यहां आए पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बने हुए हैं।