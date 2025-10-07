VIDEO: बर्फ की चादर से गुलजार हुईं 'जन्नत' की वादियां, स्नोफॉल के बाद कुछ ऐसा दिखा नजारा
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है जिससे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फ गिरी है और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम के कारण घाटी में दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है। गुलमर्ग पहलगाम और सोनमर्ग समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई है जिससे मुगल रोड और श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद हो गए हैं।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में इस दौरान बरफबारी का दौर जारी है। अधिकारियों ने इस बाबत बताया कि मंगलवार को कश्मीर के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों और ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई।
खराब मौसम के कारण घाटी में दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, अरु घाटी, चंदनवाड़ी और कोकरनाग उन जगहों में शामिल हैं जहां बर्फबारी हुई।
अधिकारियों ने बताया कि शोपियां जिले में मुगल रोड पर पीर की गली और श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज़ोजिला दर्रे में भी ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके कारण ये सड़कें बंद हो गईं।
अनंतनाग जिले के सिंथन टॉप, गुलमर्ग के अफरवत और गुरेज घाटी के राज़दान दर्रे सहित जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हुई।
अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर शहर सहित कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। घाटी में दिन के तापमान में 13 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सामान्य तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहता है।
