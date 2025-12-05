बारामूला में मानवता की मिसाल, मरीजों की परेशानी देख डॉक्टर ने शुरू की फ्री नाइट ई-रिक्शा सर्विस

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले के एक युवा ने चिकित्सा आपात स्थिति में मरीजों को जिले के ओलड टाउन बारामूला से जीएमसी बारामूला तक आने-जाने में मदद के लिए एक फ्री नाइट ई-रिक्शा सर्विस शुरू की है। यासिर नाइक नामक इस डॉक्टर ने कहा कि यह पहल उन निवासियों की सहायता के लिए है जिन्हें अक्सर अंधेरा होने के बाद परिवहन की तलाश में संघर्ष करना पड़ता है, खासकर उन इलाकों में जहां लिफ्टिंग सुविधाएं या वाहन उपलब्ध नहीं होते।

नाइक ने कहा कि यह पहल समुदाय-केंद्रित नेतृत्व के प्रति उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी मरीज़ को परिवहन की कमी के कारण मदद के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, और समय पर पहुँच से जान बच सकती है।