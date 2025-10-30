Language
    J&K News: हंदवाड़ा में आग से झुलसे चार बच्चे, प्लास्टिक सर्जरी के लिए रेफर

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:43 PM (IST)

    श्रीनगर के हंदवाड़ा में बुधवार शाम को चार बच्चे आग से झुलस गए। खेलते समय आग की चपेट में आने से बच्चे घायल हो गए। जीएमसी हंदवाड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद, उन्हें एसकेआईएमएस सौरा रेफर किया गया है। घायल बच्चों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद रशीद, हाजिम शब्बीर और ज़ेयान ताहिर के रूप में हुई है।

    J&K News: हंदवाड़ा में आग से झुलसे चार बच्चे। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। हंदवाड़ा के कुलंगम इलाके में बुधवार देर शाम चार बच्चे आग से झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब बच्चे कथित तौर पर आग से खेल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप वह झुलस गए।

    जीएमसी हंदवाड़ा के अधीक्षक डॉ. एजाज अहमद भट ने पुष्टि की कि चार बच्चों को जलने की चोटें आईं। डॉ. भट ने कहा, प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद, चारों को प्लास्टिक सर्जरी के लिए एसकेआईएमएस सौरा रेफर कर दिया गया, क्योंकि उनके चेहरे और हाथों पर जलने की चोटें आई थीं।

    घायलों की पहचान उजैर ताहिर, पुत्र ताहिर अहमद भट, साजिद रशीद पुत्र अब्दुल रशीद सोफी, हाजिम शब्बीर पुत्र शब्बीर अहमद बेग और ज़ेयान ताहिर पुत्र ताहिर अहमद भट के रूप में हुई हैl