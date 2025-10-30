जागरण संवाददाता, श्रीनगर। हंदवाड़ा के कुलंगम इलाके में बुधवार देर शाम चार बच्चे आग से झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब बच्चे कथित तौर पर आग से खेल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप वह झुलस गए।

जीएमसी हंदवाड़ा के अधीक्षक डॉ. एजाज अहमद भट ने पुष्टि की कि चार बच्चों को जलने की चोटें आईं। डॉ. भट ने कहा, प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद, चारों को प्लास्टिक सर्जरी के लिए एसकेआईएमएस सौरा रेफर कर दिया गया, क्योंकि उनके चेहरे और हाथों पर जलने की चोटें आई थीं।