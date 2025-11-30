राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बागटोर इलाके में स्थित जंगल में लगी भीषण आग को रविवार को लगातार चौथे दिन भी बुझाने का प्रयास जारी रहा। आग से वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंचा।

अधिकारियों के अनुसार वन विभाग, वन्यजीव विभाग, सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की संयुक्त टीमें आग पर काबू पाने और इसे आस-पास के इलाकों में फैलने से रोकने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि आग नियंत्रण रेखा के पास एक सुदूर और पहाड़ी इलाके फारेस्ट कंपार्टमेंट 32 में लगी। सूखी घास और घनी झाड़ियों ने आग को और भड़का दिया जिससे आग तेज़ी से फैल गई और नियंत्रण करने में भी बाधा आ रही है।

वन अधिकारी जाविद इकबाल का कहना है कि कई दिनों तक लगातार चलाए गए अभियान के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। फिर भी शेष संवेदनशील क्षेत्रों को बुझाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी ढलानों के कारण आग बुझाने का काम बेहद मुश्किल हो गया है।