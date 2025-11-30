J&K News: नियंत्रण रेखा के पास गुरेज घाटी के जंगल में चौथे दिन भी नहीं बुझी आग, बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान
उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास जंगल में लगी आग को बुझाने के प्रयास चौथे दिन भी जारी रहे। आग से वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है। वन विभाग, सेना, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमें आग पर काबू पाने के लिए काम कर रही हैं। आग लगने का कारण अज्ञात है, जांच जारी है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास बागटोर इलाके में स्थित जंगल में लगी भीषण आग को रविवार को लगातार चौथे दिन भी बुझाने का प्रयास जारी रहा। आग से वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंचा।
अधिकारियों के अनुसार वन विभाग, वन्यजीव विभाग, सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की संयुक्त टीमें आग पर काबू पाने और इसे आस-पास के इलाकों में फैलने से रोकने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं।
अधिकारियों ने बताया कि आग नियंत्रण रेखा के पास एक सुदूर और पहाड़ी इलाके फारेस्ट कंपार्टमेंट 32 में लगी। सूखी घास और घनी झाड़ियों ने आग को और भड़का दिया जिससे आग तेज़ी से फैल गई और नियंत्रण करने में भी बाधा आ रही है।
वन अधिकारी जाविद इकबाल का कहना है कि कई दिनों तक लगातार चलाए गए अभियान के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। फिर भी शेष संवेदनशील क्षेत्रों को बुझाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी ढलानों के कारण आग बुझाने का काम बेहद मुश्किल हो गया है।
इकबाल ने कहा कि घटनास्थल तक सड़क संपर्क नहीं है और दमकल गाड़ियां उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हमारी टीमें आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से मैनुअल तरीकों पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद सभी विभागों के कर्मचारी आग पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ ज़मीनी स्तर पर अभियान जारी रखे हुए हैं।
आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लेने के बाद विस्तृत आकलन किया जाएगा।
