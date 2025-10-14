Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PoK से कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षाबलों की फायरिंग में दो आतंकी ढेर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:33 AM (IST)

    सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए हैं। सीमा पर तैनात जवानों की सतर्कता और चौकसी से यह घुसपैठ विफल हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ (फाइल फोटो)

    जागरण संवादाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर मच्छल (कुपवाड़ा) सेक्टर में सोमवार को सेना के जवानों ने घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, सेना की इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए हैं। मौजूदा समय में भी तलाशी अभियान जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि यह घटना इलाके के कमकाडी क्षेत्र में हुई। सूत्रों ने बताया कि एलओसी पर गश्त कर रहे जवानों ने शाम करीब सात बजे कुछ हथियारबंद तत्वों को गुलाम जम्मू कश्मीर की ओर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा।

    जवानों ने तुरंत आस-पास की चौकियों को सूचित किया और अपनी स्थिति मजबूत की। जैसे ही घुसपैठियों का दल एलओसी पार करने लगा तो जवानों ने उन्हें ललकारा। इस पर घुसपैठियों ने भागने का प्रयास किया और जवानों का ध्यान भटकाने के लिए गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायर किया।

    सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लगभग 40 मिनट तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। जब आतंकियों की ओर से गोलीबारी बंद हुई, तो जवानों ने भी जवाबी फायर रोक दिया। जवानों ने गोलीबारी वाले क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, जो देर रात से जारी है।