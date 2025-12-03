श्रीनगर के घनी आबादी वाले खानयार इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप; 5 घर क्षतिग्रस्त, समय रहते पाया काबू

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। KashmirNews: श्रीनगर के खानयार के नौपोरा इलाके में बुधवार दोपहर आग लग गई, जिससे कम से कम पांच रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए और घनी आबादी वाले इलाके में दहशत फैल गई। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंच गईं। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा श्रीनगर के सहायक निदेशक डॉ. आकिब हुसैन मीर ने बताया कि आग भीषण थी, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया और इसे आसपास की इमारतों तक फैलने से रोक दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने स्थानीय लोगों की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने शुरुआत में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आग पर काबू पाने की कोशिश की, जब तक कि दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच गईं। उनके अनुसार, दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से भीड़भाड़ वाले इलाके में एक और भी विनाशकारी घटना को टाला जा सका।

संयुक्त प्रयास से विनाशकारी घटना को टाला जा सका उन्होंने स्थानीय लोगों की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने शुरुआत में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आग पर काबू पाने की कोशिश की, जब तक कि दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच गईं। उनके अनुसार, दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से भीड़भाड़ वाले इलाके में एक और भी विनाशकारी घटना को टाला जा सका।

हालाँकि किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने कहा कि आग से घरेलू सामान और इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के सही कारण की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों ने आकलन शुरू कर दिया है। नुकसान का पूरा आकलन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट आने की उम्मीद है। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू पाने के प्रयास जारी थे। सनद रहे कि ख्याम श्रीनगर विशेषकर डाउनटाउन के भीड़भाड़ वाले इलाकों में गिना जाता है।

बिजली उपकरण इस्तेमाल करते अतिरिक्त सावधानी बरतें इधर डॉ. मीर ने जनता से अपील की है कि वे सर्दियों के मौसम में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि तारों और हीटिंग उपकरणों पर बढ़ते भार से आग लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से बिजली की फिटिंग का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने और सर्किट पर ओवरलोडिंग से बचने का आग्रह किया ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।