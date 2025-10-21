श्रीनगर के फतेकदल में आग का तांडव, कई घरों को पहुंचा नुकसान, फायरफाइटर्स ने समय पर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के फतेकदल के नरपरिस्तान इलाके में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को बड़े पैमाने पर आग बुझाने का ऑपरेशन चलाना पड़ा। गनिमत यह रही कि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आग पर काबू पाने के लिए बाददेम और डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर से फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। आग की गंभीरता को देखते हुए, एमआर गंज, हबाकदल, सफाकदल और रैनावारी सहित कई फायर स्टेशनों से और मदद भेजी गई।

नुकसान का आकलन अधिकारियों ने बताया कि आग की घटना में कम से कम छह घरों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तंग गलियों और भीड़भाड़ वाली जगहों के बीच आग बुझाने में लगे फायरफाइटर्स को बहुत मुश्किल हुई। उन्होंने कहा कि परिवारों और सामान को निकालने से अफरा-तफरी और बढ़ गई। इन सब मुश्किलों के बावजूद काबू पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने भी आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई।

प्रभावित परिवार आग से काफी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और दर्जनों परिवारों का घर छिन गया। पुलिस ने घटना पर संज्ञान लिया है जबकि अधिकारियों की टीमें आग से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। फायरफाइटर्स ने आग बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। उनकी बहादुरी और तत्परता से आग को फैलने से रोका गया और कई परिवारों की जान बचाई गई।

स्थानीय लोगों की मदद स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने फायरफाइटर्स की मदद की और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सभी के प्रयासों से यह अभियान सफल हुआ। सभी की मदद से ही आग को आगे फैलने से समय रहते रोका जा सका। इस घटना में भले मकानों को नुकसान पहुंचा परंतु किसी को क्षति नहीं पहुंची।