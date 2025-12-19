नकाब विवाद: इल्तिजा ने बिहार CM के खिलाफ दर्ज कराई FIR, जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का नकाब खैंचने की घटना के विरोध में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्रकारों से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने इस घटना पर रोश जताते हुए कहा कि यह हरकत अपमानजनक थी और महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति महिला विरोधी और असंवेदनशील रवैये' को दिखाती है। उन्होंने इस घटना को अस्वीकार्य बताया और कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के ऐसे व्यवहार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।