कभी लश्कर का गढ़ माने जाने वाले शोपियां में फिल्म धुरंधर की स्क्रीनिंग, युवाओं में दिखा उत्साह

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर का शोपियां, जो कभी लश्कर ए तैयबा का एक मजबूत किला कहलाता था, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती भीड़ के बीच आतंकियों की मौजूदगी आम बात थी, शनिवार को उसी शोपियां में धुरंधर की स्क्रीनिंग में शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों का विशेषकर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिला प्रशासन शोपियां ने शोपियां सिनेमा में आज धुरंधर क विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म अभिनेता अक्षय खन्ना और रणबीर कपूर की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी के आतंकरोधी अभियानों को दर्शाती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भारतीय खुफिया एजेंट कराची, पाकिस्तान पहुंचकर वहां के अंडर वर्ल्ड का हिस्सा बन, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआई द्वारा रचे जा रहे भारत विरोधी षडयंत्रों का पता लगाकर उन्हें विफल बनाने का काम करते हैं।

शोपियां में धुरंधर की स्क्रीनिंग देखने के लिए सिर्फ जिला मुख्यालय से ही नही बल्कि जिलेक े विभिन्न भागों से लोग आए थे। शो हाउसफल रहा और लोग फिल्म को जारी रखने की मांग कर रहे हैं। एजाज अहमद नामक एक स्थानीय युवक ने कहा यह रोमांच जगाती है।