दिल्ली विस्फोट पर बोले फारूक अब्दुल्ला- 'आतंकी नहीं करते कश्मीरियों का प्रतिनिधित्व, निर्दोषों को न दें सजा '

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डा फारूक अब्दुल्ला ने गुरूवार को कहा कि लाल किले के पास आतंकी हमले में लिप्त आतंकी व उनके साथी कश्मीरियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। देश के दुश्मनों के साथ कश्मीरियों को नहीं खड़ा किया जा सकता और न उनके अपराधों की सजा निर्दाेष कश्मीरियों को दी जा सकती है। इसलिए देश भर में रहने वाले, पढ़ने वाले और रोजी रोटी कमाने वाले कश्मीरियों कोई तंग न करें, इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को सुनिश्चित बनाना चाहिए।

आज यहां एक संक्षिप्त बातचीत में डा फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह यह बहुत दुख की बात है जब कुछ गुमराह और आतंकी तत्वों हरकतों से पूरे कश्मीरी समुदाय के प्रति शक और दुश्मनी का माहौल बनता है। कश्मीरियों ने कभी भी आतंकी हिंसा और आतंकियों के एजेंडे को सही नहीं ठहराया है।

कश्मीरियों ने हमेशा भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में अच्छा योगदान दिया है। लाल किले केपास हमला करने वाला और उसके साथी कश्मीरियों के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनके गुनाह के लिए आम कश्मीरियों को सजा नहीं मिलन चाहिए।