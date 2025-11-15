Language
    बडगाम उपचुनाव में पार्टी की हार पर बोले डॉ. फारूक अब्दुल्ला, 'यह हमारे लिए एक सबक, खामियों पर करेंगे काम'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम उपचुनाव में पार्टी की हार को स्वीकार किया। उन्होंने इसे एक सबक बताते हुए कहा कि पार्टी अपनी कमियों पर ध्यान देगी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। 

    फारूक अब्दुल्ला ने कार्यकर्ताओं से निराश न होने और पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को बडगाम विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की हार को एक 'सबक' बताया और कहा कि पार्टी अपनी कमियों पर काम करेगी।

    मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'हमें खुश होना चाहिए; यह उपचुनाव हमें एक सबक देता है। हमें घबराना नहीं चाहिए। हार हमें सिखाती है और जहां भी कमियां हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे।' 

    पहली बार पीडीपी ने बडगाम में दर्ज की ऐतिहासिक जीत

    पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने पहली बार बडगाम सीट पर जीत हासिल की, जिसमें उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को 4,478 मतों से हराया। बडगाम सीट लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मनी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट बरकरार रखने के लिए इसे खाली करने के बाद हुए उपचुनाव में यह सीट 48 वर्ष बाद नेकां के हाथ से निकल गई। 

    फारूक अब्दुल्ला का आत्मविश्लेषण का आह्वान

    फारूक अब्दुल्ला ने हार के कारणों पर विचार करने की बात कही, लेकिन इसे निराशा का विषय नहीं बताया। उन्होंने कहा, 'हम इसे एक झटके के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देख रहे हैं। हम अपनी रणनीति और संगठन में सुधार लाएंगे।' 

    इस उपचुनाव के परिणाम ने जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। अब देखना यह होगा कि पार्टी इस हार से क्या सीखती है और भविष्य में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करती है।