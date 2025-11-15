बडगाम उपचुनाव में पार्टी की हार पर बोले डॉ. फारूक अब्दुल्ला, 'यह हमारे लिए एक सबक, खामियों पर करेंगे काम'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को बडगाम विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की हार को एक 'सबक' बताया और कहा कि पार्टी अपनी कमियों पर काम करेगी।

मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'हमें खुश होना चाहिए; यह उपचुनाव हमें एक सबक देता है। हमें घबराना नहीं चाहिए। हार हमें सिखाती है और जहां भी कमियां हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे।'

पहली बार पीडीपी ने बडगाम में दर्ज की ऐतिहासिक जीत

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने पहली बार बडगाम सीट पर जीत हासिल की, जिसमें उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को 4,478 मतों से हराया। बडगाम सीट लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मनी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट बरकरार रखने के लिए इसे खाली करने के बाद हुए उपचुनाव में यह सीट 48 वर्ष बाद नेकां के हाथ से निकल गई।