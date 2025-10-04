फारूक अब्दुल्ला की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला को पेट में संक्रमण के कारण श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और संभवत उन्हें रविवार या सोमवार को छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है।

डॉ. अब्दुल्ला के करीबियों ने बताया कि इसी सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली से लौटने के बाद उनक तबियत खराब चल रही थी। उन्हें पेट में संक्रमण हो गया था और सांस लेने में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। इसलिए उन्हें यहीं श्रीनगर में एक निजि अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराना पड़ा है।