    फारूक अब्दुल्ला की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

    By naveen sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:35 PM (IST)

    नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला को पेट में संक्रमण के कारण श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है और संभवत उन्हें रविवार या सोमवार को छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है।

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में अस्पताल में भर्ती। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्वमुख्यमंत्री डा फारूक अब्दुल्ला को पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भती कराना पड़ा है। स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर उन्हें रविवार को या फिर सोमवार को अस्पताल में छुट्टी मिल सकती है।

    डॉ. अब्दुल्ला के करीबियों ने बताया कि इसी सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली से लौटने के बाद उनक तबियत खराब चल रही थी। उन्हें पेट में संक्रमण हो गया था और सांस लेने में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। इसलिए उन्हें यहीं श्रीनगर में एक निजि अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराना पड़ा है।

    आज शाम को उनकी स्थिति में सुधार आया है,लेकिन वह डाक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं। डाक्टरों के मुताबिक, अगर उनके स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर उन्हें रविवार को या सोमवार को छुट्टी मिल सकती है।