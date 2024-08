इधर गठबंधन फाइनल, उधर फारूक अब्दुल्ला की बेटी ने शेयर की राहुल गांधी के साथ पुरानी तस्वीर, बोलीं- '...याद किए बिना नहीं रह सकती'

राजीव गांधी ने दिसंबर 1986 में पूरे परिवार के साथ जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे। उन्होंने तंगमर्ग में अब्दुल्ला परिवार के साथ फोटो खिंचवाई थी।

On a day when Rahul Gandhi is visiting Kashmir I can’t help but remember a visit many moons ago. pic.twitter.com/dOMxFXZeN4