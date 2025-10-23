Language
    फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'कांग्रेस हमारे साथ है, वे राज्यसभा चुनाव में हमारा साथ दे रहे हैं'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस उनके साथ है और राज्यसभा चुनाव में उनका समर्थन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के समर्थन से उन्हें मजबूती मिलेगी। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

    डॉ फारूक अब्दुल्ला बोले कोई भी हमेशा सत्ता में नहीं रहता।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रधान डॉ फारूक अब्दुल्ला ने आने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का उन्हें साथ देने का दावा किया। पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, “कांग्रेस हमारे साथ है और वे राज्यसभा चुनाव में हमारा साथ दे रहे हैं।” 

    इसी बीच हलाल सर्टिफिकेशन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया टिप्पणी पर डॉ फारूक ने कहा, “भारत विविधता में एकता में विश्वास करता है और जब तक हम विविधता बनाए रखेंगे, भारत मजबूत होगा। कोई भी हमेशा सत्ता में नहीं रहता; एक समय आएगा जब उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा।” 

    इससे पूर्व गत बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उम्मीद जताई कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) सभी चार सीटों पर जीतेगी। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा से भी बेबुनियाद बयान देना बंद करने की अपील की।

    मुख्यमंत्री उमर ने मीडिया वालों से कहा कि हर विधानसभा सेशन से पहले लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होती है और आज नेकां और दूसरे इंडिपेंडेंट्स ने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मीटिंग की। 

    उन्होंने कहा, “यह सेशन दूसरों से अलग है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, और सभी सीटों पर जीत पक्की करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी।” उन्होंने कहा, “मैं मीटिंग में शामिल होने के लिए तारिगामी और दूसरे इंडिपेंडेंट्स का शुक्रगुजार हूं। NC के MLA और दूसरे इंडिपेंडेंट्स में जो जोश देखा जा सकता है, उसे देखते हुए मुझे उम्मीद है कि NC सभी चार राज्यसभा सीटें जीतेगी।” 

    इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मीटिंग में कांग्रेस के शामिल न होने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनकी अपनी मीटिंग थी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि वे BJP को जीतने नहीं देंगे। कांग्रेस का अपना सिस्टम है। उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में फ़र्क है। उन्हें पार्टी हाईकमान के फ़ैसले का इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि हम यहां फ़ैसले लेते हैं।” 

    राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के शामिल होने का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “कांग्रेस हाईकमान भाजपा के पक्ष में नहीं हो सकता।” उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, लोकल लेवल पर, कांग्रेस उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार थी लेकिन हाईकमान ने नेकां के लिए सीट छोड़ने का फ़ैसला किया और इसलिए उम्मीदवार की घोषणा की गई। 

    पीडीपी के सपोर्ट के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे नेता शमी ओबेरॉय आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से मिले और पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव में नेकां कैंडिडेट को सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की। इससे पहले डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने भी उनसे बात की थी। हालांकि पार्टी ने अभी तक कोई फैसला पब्लिक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया है कि अंदरूनी बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा।” 

    सुनील शर्मा के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह साफ करना चाहिए कि भाजपा के साथ सरकार बनाने का ऑफर किसने दिया। उन्होंने कहा, “हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया है। हम कुछ नहीं छिपाते। सुनील शर्मा को ये बेबुनियाद बयान देना बंद करना चाहिए।”