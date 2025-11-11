फरीदाबाद विस्फोटक मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल क्या करता था, व्यवहार कैसा था... भाई ने बताया सबकुछ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दिल्ली दहलाने के षड्यंत्र में शामिल डॉ मुजम्मिल गनई उर्फ मुसैब के परिजनों भी हैरान हैं कि वह इंसानों का सेवा करने की आड़ में शैतान बन चुका है। डॉ. मुजम्मिल के फरीदाबाद ठिकाने से ही पुलिस ने गत रविवार को एक क्रिंकोव राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोईल पुलवामा में उसके भाई आजाद शकीदल ने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि वह आतंकी बन चुका है। वह कैसे इस रास्ते पर चला, हमें नहीं पता। हमारे घर का कोई सदस्य हिंदुस्तान के खिलाफ जा सकता है, आतंकी हिंसा में शामिल हो सकता है, कोई नहीं सोच सकता।

पिछले पांच दशकों के दौरान हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी आतंकी हिंसा, अलगाववाद या पत्थरबाजी या कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। हमारे परिवार ने कभी हिंसक प्रदर्शनों, पथराव और आतंकी एजेंडे का समर्थन नहीं किया है।

'आतंकियों की धमकियों का हमने मुकाबला किया' आजाद शकील ने कहा कि हम तो किसान है। हमने अपने मुल्क के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। हमने तो इस मुल्क के लिए यहां पत्थरबाजों के पत्थर खाए हैं,आतंकियों की धमकियों का मुकाबला किया है।

आप यहां किसी से भी बात कर सकते हैं। डा मुजम्मिल के आतंकी बनने पर उसने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा भाई तो एक अच्छा इंसान था। वह मजहब को बहुत मानता था और इंसानियत में यकीन रखता है। सभी कह रहे हैं कि वह बड़ा आतंकी है,लेकिन यहां कोई नहीं कह सकता कि वह ऐसा होगा,वह बहुत अच्छा आदमी है।