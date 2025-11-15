Naugam Blast: मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख, क्षतिग्रस्त मकानों का भी मुआवजा; CM उमर ने किया एलान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रदेश सरकार ने शनिवार को नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट के पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कि विस्फोट में क्षतिग्रस्त मकानों का भी मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। विस्फोट में घायलों की हर संभव मदद की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया गया है कि वह उनके उपचार का समुचित प्रबंध करें। विस्फोट में मारे गए नागरिकों को भी पूरी मदद की जाएगी। धमाके में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके नुकसान का भी आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा।

इस बीच एक निजी अस्पताल में नौगाम विस्फोट के घायलों का कुशल क्षेम जानने के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देशानुसार, प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।