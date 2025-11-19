उत्तरी कश्मीर में पाकिस्तानी बैट का नाकाम हमला, भारतीय जवानों ने उड़ी में दस्ते को खदेड़ा, तलाशी अभियान जारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पाकिस्तानी सेना के बैट (बार्डर एक्शन टीम) दस्ते ने बुधवार की तड़के उत्तरी कश्मीर में उड़ी (बारामुला) सेक्टर में एलओसी पर भारतीय क्षेत्र में हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उसे मुंह की खाकर वापस भागना पड़ा। सेना के जवानों ने उड़ी सेक्टर में एलओसी पर घेराबंदी करते हुए एक सघन तलाशी अभियान चलाया है।

यहां मिली जानकारी के अनुसार,उड़ी सेक्टर में कमलकोट-लच्छीपोरा में एलओसी के आगे गश्त कर रहे सेना की 08 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने स्वचालित हथियारों से लैस चार से पांच लोगों को देखा। यह लोग जिस तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वह एक अग्रिम निगरानी मोर्चे की तरफ था,जिससे जवानों का संदेह यकीन में बदल गया कि यह कोई सामान्य आतंकियों की घुसपैठ नहीं है बल्कि पाकिस्तानी सेना का बैट दस्ता है। जवानेां ने उसी समय आस पास की चौकियों को सचेत किया और खुद अपना मोर्चा संभाल लिया। जिस इलाके में यह हरकत हुई है, वह बुचर पोस्ट के दायरे में आता है।

बैट दस्ता जैसे ही कुछ और आगे बढ़ा,जवानों ने उसे ललकारा। बैट दस्ते ने अपने मंसूबे को नाकाम होते देख वहीं अपनी पोजीशन ले, भारतीय जवानों पर फायरिंग कर दी। भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायर किया । लगभग 15-20 मिनट तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। बैट दस्ते की तरफ से गोलीबारी बंद होने पर भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायर रोक दिया।

संबधित सूत्रों ने बताया कि गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी सेना के बैट दस्ते वापस बच निकलने की संभावना के बीच उसके किसी सदस्य के मारे जाने और बैट दस्ते के वहीं कहीं आस पास छिपे होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है । इस दौरान किसी आतंकियों के किसी दल की घुसपैठ की आशंका को भी नहीं नकारा जा सकता, इसलिए सेना के जवानों ने पूरे इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया है।