93 वर्षीय जम्मू-कश्मीर सहकारी बैंक के पूर्व डायरेक्टर दोषी करार, अदालत ने सुनाई ये सजा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर कोआपरेटिव सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) को धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, 93 वर्षीय पूर्व एमडी मोहम्मद शफी बांडे को अपनी सेवा अवधि को अवैध रूप से सात वर्ष बढ़ाने के लिए अपनी जन्मतिथि में छेड़छाड़ करने का दोषी ठहराया गया है। अपराध शाखा के अनुसार, यह मामला सात माह पहले एक शिकायत के बाद सामने आया था।

इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपित ने जानबूझकर अपनी असली जन्मतिथि के बजाय एक सितंबर, 1939 दर्ज की थी। इसके लिए उन्होंने एक नकली प्रमाणपत्र पेश किया था। इस सिलसिले में जांच शुरू की गई, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई। जांच में पता चला कि मोहम्मद शफी की असली जन्मतिथि 26 जून, 1932 थी।