    किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई के बाद भागे आतंकी; सर्च ऑपरेशन जारी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:48 AM (IST)

    किश्तवाड़ के केशवान इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी रुकने के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं ऊधमपुर के सियोजधार जंगल में भी तलाशी अभियान जारी है।

    किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों पर गोलीबारी, जवाबी कार्रवाई के बाद भागे आतंकी। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ के केशवान इलाके में रविवार दोपहर को तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी बंद होने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।

    सेना और पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। मुठभेड़स्थल पर अतिरिक्त बल भेजा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर ऊधमपुर के सियोजधार जंगल में तलाशी अभियान जारी है। शनिवार को मुठभेड़ में सैनिक बलिदान हुआ था।

    सेना ने एक्स पर पोस्ट में कहा, सतर्क जवानों का अपराह्न एक बजे केशवान इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी पर तलाशी अभियान छेड़ा। सुरक्षाबलों को देखकर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी है।

    जवानों ने सुरक्षित जगह से जवाबी कार्रवाई की। आतंकी वहां से भाग निकले। किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।’ बता दें कि किश्तवाड़ के नागसेनी के केशवान और छातरु में आतंकी छिपे हैं। वे कई बार सुरक्षाबलों पर हमले कर चुके हैं। एसएसपी नरेश सिंह ने कहा कि का कहना था कि आतंकवादियों की तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी की गई जिसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ।

    हंदवाड़ा में हथियार बरामद

    सुरक्षाबलों ने हंदवाड़ा में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पुख्ता जानकारी पर अभियान छेड़ा। एक ठिकाने से तुर्की की बनी 9 एमएम पिस्टल, दो मैगजीन, दो चाइनीज 7.62 एमएम पिस्टल, दो चाइनीज पिस्टल की मैगजीन, 14 राउंद , आठ चाइनीज हैंड ग्रेनेड, एक एके मैगजीन और 40 राउंड शामिल हैं।