सुशिक्षित युवा क्यों बन रहे कट्टरपंथी? जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी प्रधान बुखारी ने उठाया सवाल, की जांच की मांग
जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी ने शिक्षित युवाओं के कट्टरपंथी बनने पर चिंता जताई है। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। बुखारी ने बेरोजगारी और अवसरों की कमी को युवाओं में कट्टरता का मुख्य कारण बताया है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (JKAP) के प्रधान सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को अधिकारियों से इस बात की जांच करने का आग्रह किया कि सुशिक्षित युवा कट्टरपंथी क्यों बन रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों में क्यों शामिल हो रहे हैं।
बुखारी ने कहा, "यह चिंताजनक है कि सुशिक्षित युवा कट्टरपंथी बन रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।" यह एक गंभीर चुनौती है और सभी हितधारकों द्वारा तत्काल और ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
दिल्ली हमले में शामिल लोगों को मिले सजा
दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट की निंदा करते हुए अपनी पार्टी के प्रमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ है और इसमें शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग करती है।
उन्होंने घटना से प्रभावित सभी पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, "इसमें शामिल लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि निर्दोषों को परेशान न किया जाए।"
नाैगाम विस्फोट पर भी गहरा दुख व्यक्त किया
बुखारी ने श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में हुई जानमाल की हानि पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार को मृतकों के परिवारों को उचित मुआवज़ा देना चाहिए और जिन लोगों के घरों और संपत्तियों को इस विस्फोट में नुकसान पहुंचा है, उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
बुखारी ने आगे कहा, "हम उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोया है और जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा है, उन्हें भी उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।"
