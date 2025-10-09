Jammu and Kashmir News: लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.3 रही तीव्रता
लेह में गुरुवार को 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। प्रशासन ने नुकसान न होने की पुष्टि की और लोगों को शांत रहने को कहा। इससे पहले, डोडा में भी 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। लेह में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि भूकंप के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और लोगों को डरने की जरूरत भी नहीं है।
इससे पहले जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीब्रता 3.6 मापी गई थी। झटके 2:47 बजे महसूस किए गए थे। इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था।
