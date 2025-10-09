Jammu and Kashmir News: लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.3 रही तीव्रता 

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। लेह में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि भूकंप के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और लोगों को डरने की जरूरत भी नहीं है।