Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jammu and Kashmir News: लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.3 रही तीव्रता 

    By Suprabha SaxenaEdited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    लेह में गुरुवार को 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। प्रशासन ने नुकसान न होने की पुष्टि की और लोगों को शांत रहने को कहा। इससे पहले, डोडा में भी 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। लेह में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि भूकंप के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और लोगों को डरने की जरूरत भी नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीब्रता 3.6 मापी गई थी। झटके 2:47 बजे महसूस किए गए थे। इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। हालांकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था।