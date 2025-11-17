Language
    'वाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल में पूछताछ के बाद ड्राई फ्रूट विक्रेता बिलाल ने खुद लगाई आग, अस्पताल में मौत

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, 'वाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के बाद ड्राई फ्रूट विक्रेता बिलाल ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। पूछताछ के बाद उसने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 

    घटना की परिस्थितियों की जाँच जारी है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद खुद को आग लगाने वाले ड्राई फ्रूट विक्रता बिलाल अहमद वानी की कश्मीर घाटी एक अस्पताल में मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

    बिलाल अहमद वानी ने रविवार को काजीगुंड में खुद को आग लगा ली थी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के तुरंत बाद रविवार देर रात उसे अनंतनाग के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया परंतु हालत बिगड़ने पर उसे एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया गया था। 

    उन्होंने बताया कि वानी ने आधी रात को जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। 

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि वानी और उसके बेटे जसीर बिलाल को वाटइ कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए उठाया गया था। बिलाल को पूछताछ के बाद तो रिहा कर दिया गया लेकिन उसका बेटा अभी भी पुलिस हिरासत में है। 

    दरअसल बिलाल वानी, डॉ. मुजफ्फर राठेर का पड़ोसी है, जो 'वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल' मामले में मुख्य आरोपी के रूप में उभरा है। सूत्रों ने बताया कि वानी और उसके बेटे की डॉ. मुजफ्फर से बात होती रहती थी। 

    माना जा रहा है कि मुजफ्फर फिलहाल अफगानिस्तान में है जबकि उसके छोटे भाई डॉ. आदिल राथर को 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।