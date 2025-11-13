राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बर्खास्त डॉ. निसार: अल फलाह में बना प्रोफेसर, नियुक्ति को लेकर जांच के घेरे में विश्वविद्यालय

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जिस डॉक्टर निसार उल हसन को राष्ट्र के लिए खतरा मानते हुए दो वर्ष पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, वह फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यलय में प्रोफेसर बन गया।

डॉ. निसार को भी लाल किला के बाहर हमला करने वाले डॉ. उमर का करीबी माना जा रहा है। डॉ. निसार की नियुक्ति को लेकर अल फलाह विश्वविद्यालय प्रशासन जांच के घेरे में आ गया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जैश और अंसार गजवतुल हद जैसे आतंकी संगठनों के जिस माड्यूल का पर्दाफाश किया है, उसके अधिकांश सदस्य इसी विश्वविद्यालय से जुड़े निकले हैं। डॉ. उमर इसी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर था।

डॉ. मुजम्मिल व डॉ. शाहीन भी इसी संस्थान में थे। मूलत: बारामुला का रहने वाला डा. निसार उल हसन श्रीनगर स्थित एसएमएचएस अस्पताल में मेडिसन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरी जांच व सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. निसार को वर्ष 2023 में बर्खास्त कर दिया था। डॉ. निसार को कट्टरपंथी अलगाववादी तत्वों का समर्थक माना जाता रहा है। हालांकि, बर्खास्तगी से एक दिन पूर्व ही उसे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था।