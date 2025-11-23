'डॉ. नबी और मुजम्मिल ने 6 महीने...', व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल में पकड़ा गया मौलवी ने खोला ऐसा राज सुनकर हो जाएंगे हैरान

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सफेदपोश आतंकी मॉडयूल में पकड़े गए हरियाणा के एक मौलवी से पूछताछ के दौरान एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसने पूछताछ केंद्र में गंभीरता भरे माहौल को हल्का कर दिया। पूछताछ के दौरान मौलवी को यह चिंता सताती रही कि जो डाक्टर हिरासत में लिए गए हैं, उन्होंने उनका किराया नहीं दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा के एक मौलवी की नज़र गिरफ्तार डाक्टरों से बकाया किराए पर रही। हरियाणा के मेवात के मौलवी इश्तियाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के बाहर स्थित उनके किराए के घर से 2500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर शामिल है, बरामद होने के बाद हिरासत में लिया है। यह विश्वविद्यालय आतंकी माड्यूल का केंद्र बनकर उभरा है।

विश्वविद्यालय से गिरफ्तार किए गए सफेदपोश आतंकी माड्यूल के एक प्रमुख सदस्य डा. मुज़म्मिल गनई से पूछताछ के दौरान उनका नाम सामने आया। उनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने मौलवी के आवास से विस्फोटक बरामद किए। श्रीनगर पुलिस द्वारा गहन जांच के बाद 10 नवंबर को इस सफेदपोश माड्यूल का भंडाफोड़ हुआ और तीन डाक्टरों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक डा. उमर-उन-नबी चकमा देकर भागने में कामयाब रहा और विस्फोटकों से लदी कार चला रहा था जिसने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोट किया जिसमें 15 लोग मारे गए।

अधिकारियों के अनुसार मौलवी इश्तियाक ने पूछताछकर्ताओं को एक अलग ही कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि गनई और उमर ने इस साल की शुरुआत में उससे संपर्क किया था और उससे अपने घर पर उर्वरक नामक सामान रखने को कहा था और कथित तौर पर 2500 रुपये प्रति माह भंडारण शुल्क पर सहमति जताई थी।