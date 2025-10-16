Language
    जम्मू-कश्मीर में 650 पुलिसकर्मियों को मिला दीवाली गिफ्ट, हेड कॉन्स्टेबल से बने ASI

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग ने दीवाली के मौके पर 650 पुलिसकर्मियों को तोहफा दिया है। हेड कॉन्स्टेबल से ASI के पद पर पदोन्नत हुए इन पुलिसकर्मियों ने विभागीय परीक्षाएं पास की हैं। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर पदोन्नति की घोषणा की, जिससे विभाग में खुशी की लहर है। पदोन्नत पुलिसकर्मियों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) कश्मीर वीके बिरदी की अध्यक्षता में गठित विभागीय पदोन्नति समिति ने 650 हेड कॉस्टेबलों को सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी हैlएक पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि, आईजीपी कश्मीर ने पदोन्नत अधिकारियों/उनके परिवारों को सम्मानित किया है और आशा व्यक्त की है कि वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।

