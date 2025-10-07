Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का भंडाफोड़, 4.4 करोड़ की ठगी का खुलासा; गुजरात से तीन गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:47 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले का पर्दाफाश करते हुए गुजरात से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर जम्मू के एक व्यापारी से 4.4 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। धोखेबाजों ने व्यापारी को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और उसे डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी का नेटवर्क गुजरात से चल रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image
    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में गुजरात से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू, 7 अक्टूबर (पीटीआई) जम्मू-कश्मीर पुलिस की साइबर शाखा ने गुजरात के सूरत से तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके 4.4 करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जिन्होंने जम्मू के एक व्यापारी को डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर रखा था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह धोखाधड़ी 2 सितंबर को तब सामने आई जब व्यापारी ने यहां साइबर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि साइबर अपराधियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर उससे भारी मात्रा में पैसे ठगे हैं। एसएसपी ने कहा कि धोखेबाजों ने शिकायतकर्ता पर उसके आधार और सिम कार्ड का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया।

    सिंह ने बताया कि उसे डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने के बाद, उन्होंने धोखे से पीड़ित को कई बैंक खातों में कई लेन-देन के ज़रिए 4,44,20,000 रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक विस्तृत जाँच शुरू की गई।

    उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान, साइबर पुलिस टीम ने धन के लेन-देन का पता लगाया, बैंक लेनदेन की जाँच की, मोबाइल संचार की जाँच की और धोखाधड़ी से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट का विश्लेषण किया। जाँच से पता चला कि धोखाधड़ी में शामिल नेटवर्क मुख्य रूप से गुजरात से संचालित हो रहा था।

    उन्होंने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, एक विशेष जाँच दल को सूरत भेजा गया और एक सुव्यवस्थित अभियान में तीन आरोपियों - चौहान मनीष अरुणभाई, अंश विठानी और किशोरभाई करमशीभाई दियोरिया को गिरफ्तार कर लिया गया।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को बाद में अन्य सह-षड्यंत्रकारियों की पहचान करने, अतिरिक्त सबूतों को उजागर करने और अपराध से जुड़े अन्य वित्तीय संबंधों का पता लगाने के लिए कड़ी पूछताछ के लिए जम्मू लाया गया।

    आरोपी की गिरफ्तारी को एक "बड़ी सफलता" बताते हुए, एसएसपी ने कहा कि साइबर पुलिस जम्मू ने अब तक आरोपियों से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में 55,88,256.74 रुपये फ्रीज कर दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि धोखाधड़ी की गई राशि को शिकायतकर्ता को वापस करने और वापस करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किए जा रहे हैं।

    जिसमें से 6 लाख रुपये पहले ही पीड़ित के खाते में वापस जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामले में पहला आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)