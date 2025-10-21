कश्मीर घूमने आए दिल्ली के एक पर्यटक की गुलमर्ग में संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली के एक 68 वर्षीय पर्यटक की मंगलवार को गुलमर्ग में रहस्यमय परिसिथितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान हामिद अली पुत्र रिफाकत अली के रूप में हुई है,

जानकारी के अनुसार हामिद अली गुलमर्ग के अपने होटल के कमरे में बेहोश पाए गए, जिसके बाद कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उसे पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया।