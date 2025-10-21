Language
    कश्मीर घूमने आए दिल्ली के एक पर्यटक की गुलमर्ग में संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    गुलमर्ग, कश्मीर में दिल्ली के एक पर्यटक की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पर्यटक गुलमर्ग घूमने आया था, और उसकी मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। 

    कश्मीर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिल्ली के एक 68 वर्षीय पर्यटक की मंगलवार को गुलमर्ग में रहस्यमय परिसिथितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान हामिद अली पुत्र रिफाकत अली के रूप में हुई है,

    जानकारी के अनुसार हामिद अली गुलमर्ग के अपने होटल के कमरे में बेहोश पाए गए, जिसके बाद कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उसे पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल रेफर कर दिया।

    अलबत्ता अस्पताल में मौजूद डक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले जांच शुरू कर दी है।