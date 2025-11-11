Language
    कश्मीर और फरीदाबाद के अस्पताल में डॉक्टर था मास्टरमाइंड उमर, दिल्ली में हमले के लिए क्या था इसका प्लान?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें पुलवामा के डॉ. उमर मोहम्मद मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि उमर ने आमीर नाम के एक प्लम्बर के नाम पर गाड़ी खरीदी थी, और तारिक नाम के एक व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड खरीदा था। ये सभी अलफला संस्थान से जुड़े हैं।

    उमर फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी आई-20 कार में विस्फोट हो गया। इसमें नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल  हो गए। इसी क्रम में गाड़ी चला रहे चालक की पहचान सामने आई है। दरअसल, जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसका नाम डॉ. उमर मोहम्मद था। उमर मोहम्मद पुलवामा का रहने वाला था। उमर मोहम्मद ही फरीदाबाद मॉड्यूल का वो तीसरा डॉक्टर था।

    डॉ. उमर पुलवामा के कोइल का रहने वाला है और उसने आमीर नाम के एक शख्स के नाम पर गाड़ी खरीदी थी। वह प्लम्बर का काम करता है। वहीं, इसका एक साथी और है तारिक, जिसके नाम पर उमर ने सिम कार्ड खरीदा था, वह जम्मू-कश्मीर बैंक में गाड़ी चलाता है। इसके अलावा इनका एक और साथी है उमर, जो प्लम्बर का काम करता है। ये सभी अलफला संस्थान से जुड़े हैं। 

    दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले का खुलासा हुआ, सीसीटीवी फुटेज में कार चलाते हुए दिखाई देने वाला मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी पुत्र घ. नबी भट निवासी कोइल पुलवामा था।

    अलफला यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर है उमर

    उमर जीएमसी अनंतनाग में वरिष्ठ डॉक्टर रेजिडेंट रहा फिर यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वर्तमान में अलफला फरीदाबाद में सहायक प्रोफेसर के रूप में नौकरी कर रहा था

    डॉक्टर मुजम्मिल के भाई ने क्या कहा?

    वहीं, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुज़म्मिल के भाई आज़ाद शकील ने कहा कि वह आखिरी बार जून में हमारे पिता की सर्जरी के दौरान हमसे मिलने आए थे। सब उन पर आतंकवादी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। 50 सालों में हमारे परिवार पर एक भी केस नहीं हुआ। हम दिल से भारतीय हैं... हमने भारत के लिए पत्थरबाज़ी भी झेली है। वह एक अच्छे इंसान थे। वे हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरी बहन की शादी, जिसमें उन्हें शामिल होना था, अब रद्द कर दी गई है।