'आज की दिल्ली दिला रही 2019 के कश्मीर की याद', CJP के प्रोटेस्ट के बीच महबूबा मुफ्ती का BJP पर बड़ा हमला

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को रोकने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा पाबंदियों पर राजनीति गरमा गई है।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में रास्ते सील किए जाने, ट्रेनें रोके जाने और सुरक्षा घेराबंदी की तुलना वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पूरे कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों से की है।

Today’s Delhi is a chilling reminder of Kashmir after the unconstitutional abrogation of Article 370. People were locked in their homes, the internet was shut down, and an entire region was placed under siege. The BJP then brazenly claimed that nobody had protested. Today, with Delhi under siege, trains halted and roads to Jantar Mantar sealed, they may repeat the same lie, claiming that nobody protested against Gyanesh Kumar. First crush the protest, then deny it ever happened. This is how enforced silence is passed off as consent. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 10, 2026 केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल महबूबा ने कहा कि आज जब दिल्ली सील है, ट्रेनें थमी हुई हैं और जंतर-मंतर जाने वाले रास्ते बंद हैं, तब भी सत्ताधारी दल यही दावा करेगा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले विरोध को पूरी तरह कुचल दो और फिर सिरे से नकार दो कि कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं था।