सोनम वांगचुक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का करेंगे समर्थन? बोले- 'मैं हमेशा साथ हूं'

डिजिटल डेस्क, जम्मू। कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन का समर्थन किया है।

इसी बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सोनम वांगचुक इस बार भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए जंतर-मंतर पर आएंगे? इस बात पर खुद सोनम ने सामने आकर कहा है कि मैं हर उस काम के समर्थन में हूं जो देश में सफाई लाए।

चुनाव प्रक्रिया ही बिगड़ जाए तो क्या बचता है लोकतंत्र का सोनम वांगचुक ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया तो सबसे बड़ी जरूरत है देश की। अगर वही बिगड़ जाए तो फिर क्या बचता है लोकतंत्र का? लद्दाख के मुद्दों पर भी सोनम ने कहा कि हम तो ये कहते हैं कि लद्दाख में जो वजन दिए गए हैं उस पर भी जवाबदेही होनी चाहिए।

उन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची (6th Schedule) में शामिल करने के अपने आंदोलन का भी उल्लेख किया और बोला कि उस पर भी जवाबदेही होनी चाहिए वरना बचता ही क्या है? अगर चुनाव ही गलत हो तो बचता क्या है?

ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने की बहुत जरूरत है और उसमें हमारा पूरा समर्थन है। VIDEO | Delhi: "Clean election process is the biggest need of the country, and I fully support it. I cannot personally take part in every movement, but I give my initial support. I gave full support to CJP at Jantar Mantar when they were weak. Now they have a strong voice, and I… pic.twitter.com/KNwWqU96a2 — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2026 क्या CJP के साथ शामिल होंगे सोनम? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी क समर्थन में उतरेंगे? इस सवाल के जवाब में सोनम ने कहा कि उनका सीजेपी को पूरा समर्थन है लेकिन हर आंदोलन में हम जाति तौर पर शामिल नहीं हो सकते। जब ऐसे आदोंलनों की शुरुआत होती है तो हम समर्थन देते हैं जैसे की जंतर-मंंतर पर दिया था। उस समय वो कमजोर थे तो उन्हें जरूरत थी लेकिन अब उनकी आवाज बुलंद है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज काफी हो देश को हिलाने में।