'हक मांगा तो मिलीं गोलियां, देश अब लद्दाख के साथ खड़ा हो', सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 23 सितंबर को लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों को दोहराने के लिए 20 किलोमीटर की प्रतीकात्मक पदयात्रा का नेतृत्व करेंगें।

यह पदयात्रा राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की मौत के एक साल बाद हो रही है, ताकि इसके आदिवासी स्वरूप को संरक्षित किया जा सके।

सोनम वांगचुक ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि वो इस महीने को शहीदों के महीने के रूप में मना रहे हैं। इसलिए वो श्यामवैली में एकत्रित हुए हैं। ये वही वैली है जो बटालिक के पास है। जिसमें कारगिल युद्ध में बहुत से जवानों ने जानें दी और हम लोगों ने बिना वर्दी के भारत की रक्षा की।

1 करोड़ रुपये मुआवजे की उठाई मांग उन्होंने कहा कि सरकार ने जो ज्यूडिशियल इंक्वायरी बिठाई है उसके नतीजे जल्द से जल्द आने चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जो शहीद हुए हैं उन लोगों को सिर्फ 15-15 लाख के मुआवजे की बात कही गई है वो बहुत ही कम है और एक तरह का अपमान है।

ऐसे में हम सभी लोगों की सरकार से अपील है कि जैसे देश के सभी हिस्सों में हो रहा है वैसे ही हमारे लद्दाख के शहीदों को भी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। उनके साथ न्याय होना चाहिए। 23 सितंबर को होगी 20 किमी पदयात्रा सोनम ने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि वो 23 सितंबर को 20 किलो मीटर की पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। ये पदयात्रा उन शहीदों की याद में होगी जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा और देश की संस्कृति के लिए अपनी जान दे दी। ये यात्रा शांतिपुर्ण तरीके से की जाएगी जो लेह की तरफ को होगी।

वीडियो के साथ शेयर किया ये कैप्शन लद्दाख देश को बुला रहा है। लद्दाख के लोग हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं और अब समय आ गया है कि देश लद्दाख के साथ खड़ा हो। 23 तारीख को लेह की ओर एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण पदयात्रा होगी।