'हक नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन', जम्मू-कश्मीर में पंजाबी को आधिकारिक भाषा बनाने की उठी पुरजोर मांग

संवाद सहयोगी, मीरा साहिब। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के पूर्व जिला प्रधान बलवीर सिंह अजी ने सरकार से मांग कर कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और लोगों के साथ इंसाफ किया जाए।

कस्बे में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बलवीर सिंह ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि सिख समाज से जुड़े लोग पिछले लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए लेकिन अभी तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला।

पिछले कुछ दिनों से जारी है धरना इसी मसले को लेकर जम्मू में पिछले कुछ दिनों से धरना भी दिया जा रहा है बावजूद इसके सरकार की ओर से अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा जिसका चलते लोगों में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है।