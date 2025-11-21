Language
    Delhi Bomb Blast: जम्मू-कश्मीर में अमोनियम नाइट्रेट की अनियमित बिक्री पर शिकंजा, रसायन और कार डीलरशिप पर पुलिस छापे

    By Rohit Jandiyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:29 PM (IST)

    दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट की अनियमित बिक्री पर सख्ती करते हुए रसायन और कार डीलरशिप पर छापे मारे। पुलिस अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका गलत इस्तेमाल न हो।

    पुलिस ने बताया कि यह सब एहतियात के लिए किया जा रहा है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। दिल्ली बम धमाकों के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के लाकरों की जांच के साथ-साथ पुलिस ने जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर रसायन और उर्वरकों की दुकानों और कार डीलरशिप में भी निरीक्षण अभियान चलाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना और नियामक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

    श्रीनगर जिले में यह अभियान एसएसपी श्रीनगर जीवी संदीप चक्रवर्ती के नेतृत्व में चल रहा है। इसके लिए उन्होंने विशेष टीमें गठित की हैं।

    जम्मू और कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सफेदपोश आतंक माड्यूल का भंडाफोड़ किया और इस महीने तीन डाक्टरों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया।मामले की जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट की अनियमित बिक्री, पुरानी कारों की खरीद और डाक्टरों द्वारा लाकरों में हथियार छिपाने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए। इसी के तहत अब दुकानों का भी निरीक्षण हो रहा है।

    पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह तलाशी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सुविधाओं और सामग्रियों के दुरुपयोग को रोकने की निरंतर प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है।

    यह निरीक्षण नियमित सतर्कता का हिस्सा

    श्रीनगर पुलिस ने लगातार दो दिनों तक विभिन्न अस्पतालों और जन स्वास्थ्य केंद्रों के लाकर सुविधाओं की जांच की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अवैध या खतरनाक सामग्री मौजूद न हो। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण नियमित सतर्कता का हिस्सा होंगे। शुक्रवार को श्रीनगर पुलिस ने शहर के वाणिज्यिक क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया और शहर भर में रासायनिक और उर्वरक की दुकानों का गहन निरीक्षण किया।

    पुलिस दल ने स्टाक और बिक्री रिकार्ड के उचित रखरखाव, थोक खरीदारों के लिए पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं, संभावित सुरक्षा निहितार्थों वाली सामग्रियों के सुरक्षित भंडारण के अलावा लाइसेंस की वैधता और नियामक मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने की भी जांच की।

    पुलिस टीमों ने दुकान मालिकों जागरूक भी किया

    अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीमों ने दुकान मालिकों को सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की ज़रूरत के बारे में भी जानकारी दी और उनसे किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत सूचना देने और पूरी पारदर्शिता बनाए रखने को कहा।आपराधिक गतिविधियों में वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार डीलर सुरक्षा उपायों और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं का पालन करें, शहर भर के कार शोरूमों में सुरक्षा जांच भी की गई।

    निरीक्षण मुख्य रूप से स्टाक और बिक्री रिकार्ड के रखरखाव, खरीदारों की पहचान सत्यापन, सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन और लाइसेंस की वैधता की जांच पर केंद्रित था।पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि डीलरों को हमेशा सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की सूचना देने की सलाह दी गई।

    श्रीनगर पुलिस ने कहा कि ये निरीक्षण अभियान शहर भर में सुरक्षा को मज़बूत करने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं।इसी तरह के अभियान कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां सहित अन्य जिलों में भी चलाए गए हैं।